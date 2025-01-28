РФ стремится вернуть освободившуюся часть Харьковщины: военный сообщил об опасности

Российские оккупационные войска пытаются создать плацдарм на Купянском направлении. Россия стремится вернуть часть Харьковщины, которую уже уволили ВСУ.

Об этом заявил военнослужащий ВСУ, политолог Кирилл Сазонов в эфире "Эспрессо".

Ситуацию на Купянском направлении он называет достаточно сложной.

"Они мечтают вернуть хотя бы часть Харьковщины, которая была освобождена украинскими войсками. Пока погода сложна как на Купянском направлении, так и на Донетчине. Техника работает тяжело, потому что повсюду грязи", — отметил Сазонов.

По его словам, работают вражеские дроны и пехота, а по количеству пехоты у врага есть преимущество.

"Поэтому тяжело нашим ребятам, и должно быть какое-то решение, потому что именно на Купянском направлении у врага также большее количество пехоты, и он имеет такое же преимущество на Покровском направлении. То есть сейчас ситуация тяжелая везде, и таким будет 2025 год. Если мы верим, что переломим ситуацию в 2025 году, вернем ситуацию в нашу пользу и начнем увольнение Украины, то нужно рассчитывать на то, что будет тяжело везде", — подчеркнул Сазонов.

Напомним, заместитель командира батальона ударных БПАК "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады Олесь Маляревич сообщал, что в районе Купянска ситуация достаточно угрожающая. Территория боевых действий, крайне интенсивных, достаточно велика.

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