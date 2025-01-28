РФ стремится вернуть освободившуюся часть Харьковщины: военный сообщил об опасности

На этом участке фронта ситуация сложная.
Российские оккупационные войска пытаются создать плацдарм на Купянском направлении. Россия стремится вернуть часть Харьковщины, которую уже уволили ВСУ.
Об этом заявил военнослужащий ВСУ, политолог Кирилл Сазонов в эфире "Эспрессо".
Ситуацию на Купянском направлении он называет достаточно сложной.
"Они мечтают вернуть хотя бы часть Харьковщины, которая была освобождена украинскими войсками. Пока погода сложна как на Купянском направлении, так и на Донетчине. Техника работает тяжело, потому что повсюду грязи", — отметил Сазонов.
По его словам, работают вражеские дроны и пехота, а по количеству пехоты у врага есть преимущество.
"Поэтому тяжело нашим ребятам, и должно быть какое-то решение, потому что именно на Купянском направлении у врага также большее количество пехоты, и он имеет такое же преимущество на Покровском направлении. То есть сейчас ситуация тяжелая везде, и таким будет 2025 год. Если мы верим, что переломим ситуацию в 2025 году, вернем ситуацию в нашу пользу и начнем увольнение Украины, то нужно рассчитывать на то, что будет тяжело везде", — подчеркнул Сазонов.
Напомним, заместитель командира батальона ударных БПАК "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады Олесь Маляревич сообщал, что в районе Купянска ситуация достаточно угрожающая. Территория боевых действий, крайне интенсивных, достаточно велика.
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