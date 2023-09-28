РФ строит новую ветку железной дороги на оккупированных территориях: как это повлияет на ход войны

Прямое железнодорожное сообщение с оккупированными Мариуполем, Волновахой и Донецком, которое хотят построить оккупанты с Россией, не повлияет глобально на ход войны.

Такое мнение высказал военный эксперт Defence Express Иван Киричевский, передает "Эспрессо".

Эксперт признал, что российские железнодорожные войска – очень мощная инженерная составляющая. До полномасштабного вторжения в них насчитывалось 40 тысяч личного состава.

"Они имеют технику, чтобы относительно быстро строить военно-полевые железные дороги. Это достаточно квалифицированные люди, которые, к сожалению, смогли привести в порядок те железные дороги, которые армия РФ сначала повредила на временно оккупированных территориях Украины", – сказал Киричевский.

Фото якобы строительства этой ветки железной дороги, которое опубликовал Петр Андрющенко

Сколько времени нужно РФ, чтобы построить этот отрезок железной дороги

Он не сомневается, что оккупанты смогут построить новую железнодорожную магистраль дистанцией 50 км и железнодорожный мост через реку Кальмиус.

"Вопрос – сколько времени им на это понадобится? Ориентировочно, может, несколько месяцев, но кто знает, вдруг они ускорятся", – говорит аналитик.

Воздействие на ход событий на фронте

Эксперт уверяет, что пока нам паниковать рано.

Киричевский напомнил, что по информации от советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко известно, что железная дорога из Таганрога должна быть встык между Мариуполем и Волновахой, то есть об альтернативе Крымскому мосту говорить раньше времени.

"Если брать контекст наступления ВСУ, то он направлен на перерезание коридора от оккупированного Донбасса в Крым. А наиболее уязвимый участок этого коридора, в частности железнодорожного, как раз идет по магистрали Волноваха, Камыш-Заря, Пологи и дальше на Мелитополь. И наше движение на Токмак направлено на то, чтобы брать под более плотный огневой контроль этот участок по магистрали", – объясняет эксперт.

По его словам, россияне хотят себе упростить логистику в Мариуполь, но не решают вопроса, как им сделать дубль по логистике от Мариуполя, Волновахи и на Мелитополь.

"Таким образом, получается, что оккупанты могут сделать два изолированных логистических острова: первый – Крым и Мелитополь, а второй – Таганрог, Мариуполь и Волноваха. Но это все равно не решит проблему их логистики, потому что ВСУ смогут перерезать этот коридор с Донбасса на Крым. То есть оккупанты смогут создать нам пакости и неприятные вещи, а где-то их это все равно не спасет", — подытожил Иван Киричевский.

Напомним, советник Мариупольского городского головы Петр Андрющенко, что РФ хочет построить прямое железнодорожное сообщение с оккупированными Мариуполем, Волновахой и Донецком и соединить их с Таганрогом и Ростовом-на-Дону.

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