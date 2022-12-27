РФ стягивает к Кременной огромное количество техники: Гайдай рассказал, что значит для оккупантов потеря города

Армия РФ взимает в район города Кременная Луганской области огромное количество резервов и техники. В то же время оккупанты погибают там сотнями во время тяжелых боев.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай во время телемарафона.

"Очень мощную оборону смогли построить за месяц, даже чуть больше российские оккупационные войска. И они стягивают туда огромное количество резервов и техники. Поэтому постоянно они восстанавливают там свои силы", — сказал глава ОВА.

Гайдай добавил, что в районе Кременной погибли сотни или тысячи оккупантов, однако он продолжают стягивать новые силы из-за страха потерять Кременную.

Гайдай отметил, что потеря Кременной приведет к краху всей линии обороны РФ в Луганской области.

Добавим, что возле Кременной на Луганщине пока преимущество в бою на стороне Вооруженных сил Украины, они понемногу продвигаются вперед, но город все еще не освободили.

В то же время, по прогнозам Гайдая, к Новому году украинские войска освободят Сватово или Кременную.

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