РФ стягивает много войск на фронт, но ей может не хватить оружия на всех — Business Insider

Отмечается, что разрыв между количеством мобилизованных россиян и количеством вооружения для них мог бы иметь существенное значение для результатов войны.

Россия не производит достаточно оружия, чтобы обеспечить потенциальное массовое увеличение количества войск, призываемых для войны против Украины.

Об этом пишет Business Insider со ссылкой на мнение военных экспертов.

Институт изучения войны (ISW) в одном из своих отчетов привел заявление украинского военного обозревателя Константина Машовца, который указал, что российские резервы – стратегические или оперативные – не готовы к боевым действиям, несмотря на распространенное среди вражеского командования мнение, что они "бездонные" бочки".

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Машовец также сообщил, что в то время как РФ может производить около 250-300 "новых и тщательно модернизированных" танков ежегодно — достаточно, чтобы покрыть потери на поле боя, — она не может выработать достаточно средств, чтобы снарядить значительный военный резерв в случае кризиса.

В декабре госсекретарь Министерства обороны Латвии Янис Гарриссонс заявил, что Россия может "производить и ремонтировать" примерно от 100 до 150 танков в месяц. Минобороны Великобритании озвучило аналогичную оценку в январе.

Как считают в ISW, несмотря на это, российский военно-промышленный комплекс, скорее всего, не сможет выдержать большей мобилизации в армию.

По словам Машовца, в резервных частях врага насчитывается около 60-62 тыс. бойцов, но вооружением и техникой оборудована лишь треть из них.

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Аналитики ISW оценили, что темпы военного производства в России должны значительно возрасти, чтобы поддерживать более масштабные наступательные операции, требующие развертывания дополнительных сил.

Как добавили эксперты, хотя РФ могла бы увеличить производство, если бы она продолжила свою войну в 2024 году, то даже этого могло бы оказаться недостаточно для поддержки большого количества призывников или резервистов. Отмечается, что этот разрыв мог иметь существенное значение для результатов войны.

Согласно сообщениям, Россия вербовала в армию сотни тысяч человек, часто плохо обученных, для усиления "мясной волны" атак на линии фронта в Украине. Это стоило российской армии значительных потерь на передовой. В большинстве своем такие вражеские атаки не достигли значительных прорывов или прогресса.

К слову, на конуне издание Forbes сообщило, что по сравнению с 2022-2023 годами нынешние потери российской военной техники на фронте резко возросли. Это грозит тем, что уже через полгода у оккупантов может закончиться техника.

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