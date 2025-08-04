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ТСН в социальных сетях

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Категория
Война
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РФ стягивает новые подразделения на одно из самых горячих направлений Запорожской области — где именно

Несмотря на заявления РФ о захвате Каменского, ВСУ содержат поселок. Россия стягивает новые силы, но ежедневные бои продолжаются.

Автор публикации
Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Вооруженные силы Украины

Вооруженные силы Украины / © Associated Press

Российские войска пытаются прорваться в поселок Каменское в Запорожской области, сосредотачивая на этом направлении подготовленные подразделения.

Об этом сообщил начальник Запорожской ОВ Иван Федоров в эфире телемарафона.

По его словам, несмотря на заявления российской стороны, Каменское остается под контролем Украины.

"На территории поселка находятся подразделения украинских Вооруженных Сил. Там каждый день продолжаются бои, есть вражеские потери. Наши военные делают все возможное, чтобы вытеснить врага из населенного пункта", - отметил Федоров.

В то же время, по его словам, ситуация усложняется тем, что Россия опрокидывает в Каменский новые силы разного уровня подготовки.

Напомним, 29 июля россияне нанесли ракетный удар по городу Каменское. В результате удара погибла беременная 23-летняя женщина Диана Корзина.

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