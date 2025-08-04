РФ стягивает новые подразделения на одно из самых горячих направлений Запорожской области — где именно

Вооруженные силы Украины / © Associated Press

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Российские войска пытаются прорваться в поселок Каменское в Запорожской области, сосредотачивая на этом направлении подготовленные подразделения.

Об этом сообщил начальник Запорожской ОВ Иван Федоров в эфире телемарафона.

По его словам, несмотря на заявления российской стороны, Каменское остается под контролем Украины.

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"На территории поселка находятся подразделения украинских Вооруженных Сил. Там каждый день продолжаются бои, есть вражеские потери. Наши военные делают все возможное, чтобы вытеснить врага из населенного пункта", - отметил Федоров.

В то же время, по его словам, ситуация усложняется тем, что Россия опрокидывает в Каменский новые силы разного уровня подготовки.

Напомним, 29 июля россияне нанесли ракетный удар по городу Каменское. В результате удара погибла беременная 23-летняя женщина Диана Корзина.