Страна-агрессор Россия взыскала военные формирования со всей страны для противодействия контрнаступлению Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщила разведка Министерства обороны Великобритании.

Отмечается, что развязанная против Украины война нарушила установившуюся национальную стратегию РФ.

"То, как Россия принимает риски по всей Евразии, подчеркивает, как война нарушила сложившуюся национальную стратегию России", — отмечают разведчики.

Отмечается, что в Запорожской области 58 общевойсковая армия обороняет прочно укрепленные рубежи. К слову, традиционно эти военные формирования обеспечивают сохранность кавказского региона РФ.

По данным британской разведки, в районе Великой Новоселки Донецкой области 5-я общевойсковая армия и морская пехота удерживают фронт. Обычно они базируются на расстоянии 7 тыс. км – как противовес китайской силе.

В Бахмуте в Донецкой области оборона сформирована вокруг воздушно-десантных полков, которые обычно дислоцируются на западе России. Там они действуют как элитные силы быстрого реагирования на случай напряженности с НАТО.

Потери РФ

В четверг, 6 июля, украинский Генштаб назвал новые потери россиян. Общие боевые потери России составляют уже 232 300 оккупантов. За прошедшие сутки ряды "200-х" пополнили еще более 600 российских захватчиков.

Между тем, по данным Минобороны Британии, Россия потеряла 220 тысяч военных после вторжения в Украину. Тем временем потери россиян в технике уже превысили 6200 единиц.

Также Генштаб ВСУ сообщил, что в России начали формировать новые воинские части в составе Центрального и Южного военных округов. Эти соединения будут готовы к выполнению боевых задач не ранее начала следующего года.

Кроме того, командующий Вооруженными силами Великобритании адмирал Тони Радакин заявил, что в войне армия Россия потеряла половину своей боеспособности. Темпы контрнаступления ВСУ истощают армию врага, отмечает он.

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