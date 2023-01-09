РФ стягивает в Беларусь металлолом, поскольку не имеет достаточных возможностей для расконсервации вооружения и техники — Генштаб

Известно, что к работам по восстановлению прибывшей из РФ военной техники привлекаются белорусские военнослужащие.

Военно-промышленный комплекс РФ не имеет достаточных возможностей для проведения расконсервации вооружения и военной техники. Поэтому противник стягивает свой металлолом на белорусском направлении.

Об этом сообщает генерал-лейтенант, начальник штаба – заместитель командующего Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк в Telegram.

По данным Генштаба ВСУ, значительное количество вооружения и военной техники, прибывающей в Беларусь из РФ для обучения личного состава противника, снято с длительного хранения. Для ее восстановления нужно время, а также значительные силы и средства.

Известно, что к работам по восстановлению прибывшей из РФ военной техники привлекаются белорусские военнослужащие.

"Силы обороны внимательно следят за перемещениями врага, а также отслеживают потенциальные угрозы, которые могут быть связаны с совместными летными учениями сил РФ и Беларуси с 16 января по 1 февраля. Мы знаем, где враг размещает личный состав и технику. Мы готовы к разных сценариев, но угроза вторжения со стороны Беларуси на сегодняшний день остается маловероятной", — резюмировал Павлюк.

Напомним, советник Офиса президента Алексей Арестович рассказал, что командование РФ в своих планах рассматривает возможность нового наступления из Беларуси на территорию Украины, в частности, на Киев или Волынь.