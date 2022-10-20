РФ стягивает в Беларусь военных и технику: в США оценили угрозу вторжения Лукашенко в Украину

Тактика Вооруженных сил Беларуси такова, что они хотят заставить Украину применить своих военных на северной границе, чтобы отвлечь внимание от контрнаступления на юге и востоке.

Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирб, его заявление приводит журналист "Голоса Америки" Остап Ярыш вTwitter.

"Одна из тактик Беларуси может состоять в том, чтобы посмотреть, смогут ли они заставить Украину применить живую силу на северной границе, чтобы отвлечь украинские силы, чтобы они не могли быть использованы в других местах на востоке или юге", — рассказал Кирби.

Угроза нападения из Беларуси: последние новости

Генштаб ВСУ 20 октября сообщил о росте угрозы наступления россиян на Украину со стороны Беларуси. Направлением наступления может стать мероприятие белорусско-украинской границы, чтобы перерезать поставки вооружения.

В последние недели Россия активно перебрасывает в Беларусь свои войска. В стране также возросла военная активность: фиксируется перемещение техники, в частности, ЗРК С-300, а также боеприпасов с Дальнего Востока.

Военный эксперт Михаил Самусь считает, что на сегодняшний день того количества российских войск, которые есть в Беларуси, недостаточно для организации наступления. Впрочем, по его мнению, если вторжение кафиров со стороны РБ и произойдет, то не на Киев, а на Волынь или Чернигов.

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