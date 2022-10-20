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РФ стягивает в Беларусь военных и технику: в США оценили угрозу вторжения Лукашенко в Украину

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РФ стягивает в Беларусь военных и технику: в США оценили угрозу вторжения Лукашенко в Украину

Фото: Associated Press

По данным Генштаба ВСУ, угроза наступления Беларуси возросла.

Тактика Вооруженных сил Беларуси такова, что они хотят заставить Украину применить своих военных на северной границе, чтобы отвлечь внимание от контрнаступления на юге и востоке.

Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирб, его заявление приводит журналист "Голоса Америки" Остап Ярыш вTwitter.

"Одна из тактик Беларуси может состоять в том, чтобы посмотреть, смогут ли они заставить Украину применить живую силу на северной границе, чтобы отвлечь украинские силы, чтобы они не могли быть использованы в других местах на востоке или юге", — рассказал Кирби.

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Генштаб ВСУ 20 октября сообщил о росте угрозы наступления россиян на Украину со стороны Беларуси. Направлением наступления может стать мероприятие белорусско-украинской границы, чтобы перерезать поставки вооружения.

В последние недели Россия активно перебрасывает в Беларусь свои войска. В стране также возросла военная активность: фиксируется перемещение техники, в частности, ЗРК С-300, а также боеприпасов с Дальнего Востока.

Военный эксперт Михаил Самусь считает, что на сегодняшний день того количества российских войск, которые есть в Беларуси, недостаточно для организации наступления. Впрочем, по его мнению, если вторжение кафиров со стороны РБ и произойдет, то не на Киев, а на Волынь или Чернигов.

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