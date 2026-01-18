РФ стягивает войска для захвата важного города: где продолжаются адские бои

Ситуация на фронте сложная / © Getty Images

Оккупанты хотят превратить Константиновку в руины, чтобы открыть путь в другие города Донецкой области.

Об этом сообщил глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

«Враг хочет разрушить нашу оборону, атакуя как во лоб, так и с флангов. Константиновка для них — это прямой путь на Дружковку, Краматорск и Славянск. Поскольку оккупанты „застряли“ в Покровске и Мирнограде, это направление стало для них приоритетным», — сказал он.

Он добавил, что по состоянию на январь 2026 года город находится под постоянным огнем: вражеские дроны и артиллерия достают до окраин, из-за чего жилые дома выгорают дотла, а линия фронта проходит всего в десяти километрах от города.

Картографические данные аналитического ресурса DeepState свидетельствуют, что подразделения армии РФ вплотную подошли к Константиновке Донецкой области.

По данным аналитиков, противник продвинулся со стороны населенного пункта Александро-Шультино и продолжает оказывать давление на оборонные рубежи Вооруженных сил Украины в районе Плещеевки и Предтечино.

Также сообщалось, что самые интенсивные бои продолжаются в районе Покровска и Мирнограда, российские войска готовят дальнейшие наступательные действия на Константиновку, Славянск и Краматорск.