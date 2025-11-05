РФ стянула 170 тыс. оккупантов под Покровск: военный о происходящем возле города

Армия РФ. / © Associated Press

Российская оккупационная армия нацелена взять Покровск на Донетчине в "клешне". На этом участке фронта захватчики сконцентрировали 170 тысяч военных. Сейчас ситуация в городе "надтяжка".

Об этом рассказал старший сержант взвода БпАК бригадной разведроты 42-й отдельной механизированной бригады Рон в эфире телеканала " Мы - Украина ".

"Именно Покровское направление. Там сконцентрировано 170 тысяч россиян. В начале войны в нашу страну заходило 200 (тысяч, - Ред.). Здесь 170 только на Покровске. Ну их там очень много", - отметил военный.

Он назвал "большой проблемой" то, что мы недооцениваем врага, не считающегося с жизнями и психологическим состоянием своих бойцов.

"Они их раздробили на такие маленькие кучки. Возьмем 11 тысяч пехотинцев, которые сейчас пытаются волнами идти на Покровск. И по четыре, по два человечка отправляют, потому что если поставить там роту и сказать "ребята, вперед", то рота там может и самострел сделать тому командиру. Потому что они идут на .

Напомним, Генштаб ВСУ опроверг слухи о ситуации на Покровско-Мирноградском направлении. Военные отмечают: ни одно из подразделений Сил обороны Украины не находится в окружении или блокировании в этой агломерации. Ситуация в самом Покровске остается сложной, но полностью контролируют ее украинские защитники.

Тем временем военный эксперт Роман Свитан считает, что россияне могут прибегать к провокации в Покровске. По его словам, в тыл украинских войск в городе оккупанты РФ заходили в гражданской одежде. Русские накапливались там как мирное население, а затем начинали боевые действия. Вполне вероятно, что захватчики могут снова прибегнуть к такому методу.

