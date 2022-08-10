РФ стянула достаточно техники к границе с Украиной: глава Черниговщины — об угрозе повторного наступления из Беларуси

Вероятность повторного наступления российской армии с территории Беларуси остается, а риск такой, какой был и раньше. Для этого противник стянул к украинской границе достаточно военной техники.

Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус заметил, несмотря на то, что у границы сконцентрирована вражеская техника, людей нет.

Об этом глава Черниговской ОВА сообщил в интервью "Общественному".

"На сегодняшний день возможность повторного наступления как с территории России, так и с территории Беларуси, остается. Риск есть. Он был месяц назад, два, три и сейчас остается. До тех пор пока на территории Беларуси близко к нашим границам размещены многие российские техники. Ее достаточно для того, чтобы начать наступление.Людей нет, но техника есть.Это достаточно, чтобы сказать, что есть угроза. То есть мы должны быть готовыми. Мы точно видим по всем сводкам и разведке, в том числе, что нам нельзя расслабляться", – отметил Чаус.

В то же время, чиновник не верит, что белорусская армия будет участвовать в наземной операции вместе с российскими военными в случае вероятной атаки на Украину.

"Что касается участия Беларуси, то я считаю, что белорусы к нам не придут воевать по земле", — говорит глава ОВА.

Напомним, в Беларусь снова прилетал грузовой самолет Ил-76 Воздушно-космические силы Российской Федерации. По данным мониторинговой группы, российский самолет мог привезти новую партию ракет для ЗРК С-300/400.

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