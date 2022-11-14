РФ стянула на аэродромы вокруг Украины свою авиацию: сколько самолетов и вертолетов подстерегают на границах

Россия стянула авиацию вокруг границ Украины — в оккупированном Крыму, Беларуси и самой территории РФ.

Россия использует все аэродромы Беларуси для дислокации своих военных самолетов и вертолетов, а также размещает авиацию вокруг украинских границ.

Об этом рассказал спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат в медиацентре "Украина-Укринформ".

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"Россия использует все аэродромы Беларуси без исключения, которые ей нужны, и размещает там свою военную технику. Мы знаем, что самолеты МиГ-31К там размещены. Именно из-за них раздаются воздушные тревоги. Также они размещают там и другие типы авиационной техники: самолеты Су-30, Су-34, Су-35, а также вертолеты К-52", — говорит Игнат.

По его словам, Россия стянула авиацию вокруг границ Украины — в оккупированном Крыму, Беларуси и самой территории РФ. Речь идет о более чем 750 летательных аппаратах на 40 аэродромах может быть рассредоточено на всей этой обширной территории.

Игнат призвал не переоценивать значение российской авиации в Беларуси, ведь ее перемещение – это дело нескольких часов.

Иранские дроны

Пока можно говорить о 330 уничтоженных дронов из 400 выпущенных Россией по территории Украины. Среди них больше всего – Shahed-136. Но были и другие дроны – Mohajer-6 и Shahed-131.

"Более 400 выпустил противник по территории Украины этих беспилотников. Были заявления, что Россия заказала — буквально недавно сообщала разведка, — что 1750 этих БПЛА было заказано летом. Однако заказать — это одно, но надо их получить, довезти и нужно их разместить. сегодняшний день имеем такое количество БПЛА, о котором я уже сказал", – подытожил Игнат.

Ранее сообщалось, что в Беларуси МиГ-31К проводит тренировочные полеты с гиперзвуковой ракетой "Кинжал". Самолет способен запустить ракету на 2000 км.

Напомним, спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат предупреждал, что Россия может нанести массированный ракетный удар по Украине 15-16 ноября. Именно тогда на острове Бали в Индонезии пройдет саммит страны "Большой двадцатки".

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