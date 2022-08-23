РФ своими действиями на ЗАЭС может расшевелить НАТО: эксперт оценил возможность применения 5 статьи Альянса

Россияне постоянно устраивают провокации на захваченной еще в марте ЗАЭС в Энергодаре.

Военный эксперт Александр Коваленко оценил возможность участия НАТО в войне с РФ в случае катастрофы на Запорожской АЭС.

Об этом он рассказал 23 августа в эфире национального телемарафона в слоте "1+1".

"На самом деле да. Любая катастрофа, которая может произойти именно на Запорожской АЭС, — это будет угроза и для стран НАТО. Поэтому это можно рассматривать как задействование статьи для коллективной безопасности Альянса. Об этом уже многие говорят из официальных представителей, из тех же Великобритании и США. Поэтому Россия действительно своими действиями на ЗАЭС может расшевелить именно НАТО уже так, как нужно, с задействованием 5 статьи. В РФ это должны понимать", — подчеркнул Коваленко.

Стоит отметить, что ранее глава спецкомитета по обороне палаты общин Великобритании Тобиас Эллвуд заявил, что в случае утечки радиации из-за атаки России на Запорожскую АЭС, НАТО должен задействовать статью 5 своего устава.

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Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 181-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.

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