РФ сворачивает наступление на линии Купянск-Кременная: в ISW назвали причину

В то же время, российская авиация стала все активнее на этой линии.

Российские оккупанты замедлили свое наступление на линии Купянск-Сватово-Кременная.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

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По мнению аналитиков, украинские наступательные операции на юге отвели российские войска от линии Купянск-Сватово-Кременная и значительно ухудшили наступательные усилия России на этой линии.

Ранее в ISW писали, что российские наступательные операции на линии Купянск-Сватово-Кременная преследовали цель сковать украинские силы на этой линии и оттянуть их от более критических участков фронта.

В то же время, российская авиация стала все активнее на этой линии, поскольку наземные атаки, по-видимому, уменьшились.

По информации ISW, в течение последней недели оккупанты все чаще наносили авиаудары по целям на западном (правом) берегу Херсонской области и по тыловым украинским наземным линиям связи на Купянском направлении.

"Российская авиация усиливает свою активность в Харьковской, Луганской и Херсонской областях и, по всей видимости, менее активна в районах западной Запорожской области, где украинские войска ведут контрнаступательные операции", — отмечают аналитики.

Напомним, что за последние два месяца российские оккупанты активизировали наступление на Купянском и Лиманском направлениях. По словам экспертов, такими действиями враг пытался отвлечь ВСУ от контрнаступления в Запорожской области.

В утренней сводке Генерального штаба ВСУ за 29 сентября говорилось, что на Купянском направлении россияне наступательных (штурмовых) действий не вели.

Военный эксперт, полковник запаса Петр Черник объяснил, что в последние дни на Лимано-Купянском направлении наблюдается относительное затишье, однако это не означает, что оккупанты отказались там от планов о наступлении.

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