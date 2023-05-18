РФ свозит в Крым иностранных детей как "живой щит" от контрнаступления ВСУ – литовский депутат

Под прикрытием музыкального конкурса оккупанты заманивает на полуостров детей из разных стран.
Кремль приглашает в Крым детей со всех уголков РФ и других стран мира, чтобы прикрыться ими как "живой щит" в случае контрнаступления ВСУ.
Об этом сообщил депутат литовского Сейма Лауринас Кащюнас.
По его информации, Россия в разных странах мира организует группы детей, которых приглашают в ближайшее время приехать на отдых или различные культурно-просветительские мероприятия в оккупированном Крыму.
Под прикрытием музыкального конкурса группы победителей – детей в возрасте 12-13 лет из Казахстана, Израиля, Бельгии, Марокко, Таджикистана, Египта, Армении и других стран – приглашают отправиться в ближайшее время в детский лагерь "Артек" (в 2014 году "Артек" был присвоен оккупационными властями РФ в Крыму. – Ред.).
Также организованы разные другие мероприятия.
По мнению литовского депутата, Россия делает это с двумя целями.
- 1. попытаться составить впечатление, что Крым является "законной частью РФ" и попытаться отрицать факт оккупации.
"Однако главная цель гораздо более цинична: россияне хотят использовать детей в качестве "живого щита" на фоне предстоящей украинской военной контрследующей операции, в которой несомненно будет задействован оккупированный полуостров Крым", — подчеркнул политик.
Кащюнас призвал правительства этих и других государств принять немедленные меры для защиты своих несовершеннолетних граждан и предотвращения использования их в качестве заложников или для российской пропаганды.
Ранее в польском издании Forsal написали, что битва за Крым может стать одной из главных в истории человечества.
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