РФ теряет контроль на фронте: что помогло ВСУ пойти в контрнаступление

ВСУ имеют успехи на фронте / © Associated Press

Силы обороны Украины приступили к серии локальных контратак на ключевых участках фронта после того, как российские войска столкнулись с серьезным кризисом связи. Потеря доступа к спутниковым терминалам Starlink и ограничение на использование мессенджеров существенно ослабили координацию подразделений РФ, создав благоприятные условия для наступательных действий ВСУ.

Об этом пишет издание The Telegraph.

«Украинские подразделения осуществляют контратаки для восстановления контроля и связи между позициями на линии к югу от Доброполья и к северу от Варваровки. Боевые действия активизировались в районах Терноватой, Доброполье и Железнодорожной, недалеко от административной границы Днепропетровской области и Запорожской области», — отмечают журналисты.

Действия ВСУ стали возможны во многом благодаря потере российскими войсками доступа к системам спутниковой связи. Сообщают, что до 90% подразделений РФ столкнулись с перебоями коммуникации после отключения терминалов, которые, как выяснилось, использовались даже на ударных беспилотниках типа «Shahed».

Кроме того, дополнительный удар по управлению войсками нанесло решение Кремля ограничить использование мессенджера Telegram, на котором держалась значительная часть военной координации. Параллельно Украина усугубила удары по стратегическим объектам в глубине российской территории. В частности, крылатыми ракетами был поражен большой склад боеприпасов под Волгоградом и предприятие по производству ракет в Тамбовской области.

По данным журналистов, украинские силы уничтожили около 6000 беспилотников в районе Суджи в Курской области — это один из самых больших разовых ударов по арсеналу РФ.

Что предшествовало

Министерство обороны Украины договорилось с американской компанией SpaceX об отключении терминалов спутниковой связи Старлинк (Starlink), не внесенных в «белый список». Это решение призвано повлиять на боевые способности российской армии, но задело также и ВСУ.

Россияне использовали связь американской компании — и сами признавали это для планирования штурмовых действий и корректировки ударов артиллерии и БпЛА.

В российских соцсетях и провоенных Телеграм-каналах появились десятки сообщений о падении Старлинков.

«Отключение американцами терминалов Старлинк, используемых ВС России, негативно сказалось на организации связи в наших подразделениях. Экстренно войска организуют резервные, пусть и менее удобные, способы связи», — пишет большой ТГ-канал «Два майора» (1,2 млн подписчиков).

Российский «военный блогер» Юрий Подоляка (2,9 млн подписчиков) описал ситуацию, сложившуюся в подразделениях ВС РФ без спутниковой связи как «хаос».

Советник министра обороны, специалист по вопросам РЭБ и связи Сергей Бескрестнов (позывной «Флэш») заявил, что российская армия даже вынуждена была остановить штурмовые действия.

«У противника на фронтах даже не проблема, у противника — катастрофа. Все управление войсками легло. На многих участках остановлены штурмовые действия», — отметил он.

Статистика Генштаба ВСУ указывает на снижение количества боевых действий на фронте после 2 февраля, то есть с того дня, как SpaceX начал отключать «серые» терминалы.