РФ теряет потенциал для наступления: ВСУ прорвались на горячем направлении

ВСУ срывают наступление России / © Associated Press

Россияне продолжают наступательные действия по нескольким направлениям фронта. Украинские защитники сдерживают врага — ВСУ продвинулись на Славянском направлении.

Об этом говорится в новом отчете аналитиков Института изучения войны (ISW).

Геолокированные кадры, обнародованные 14 марта, показывают удары оккупантов по украинским позициям в западной части Резниковки (восточнее Славянска). Ранее российские источники заявляли, что имеют свои позиции.

По оценкам аналитиков, Силы обороны смогли добиться успеха благодаря оперативным резервам, в первую очередь, штурмовых и десантно-штурмовых подразделений. Благоприятной была погода, позволившая массово использовать беспилотники.

Напомним, Украина с начала года вернула 460 кв. км своих территорий. Наиболее ощутимы были успехи Силы обороны на Днепропетровщине, где армию оккупантов отбросили сразу на более чем 400 кв. км. Некоторые аналитики начали даже говорить о том, что на Александровском направлении у россиян «посыпался фронт».

Несмотря на положительные новости из Днепропетровщины, враг продолжает давить на некоторых других участках фронта, где пытается захватить стратегически выгодные позиции, чтобы обеспечить дальнейшее продвижение.

Ранее сообщалось, что беспилотники становятся ключевым оружием Украины в войне против России и их применение уже изменяет баланс сил на фронте.