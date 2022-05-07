РФ теряет в Украине самые боеспособные подразделения и передовое оборудование — британская разведка

Война в Украине наносит серьезный ущерб наиболее боеспособным подразделениям и передовым возможностям России. И восстановить их будет сложно из-за санкций.

По крайней мере, один танк Т-90М, один из самых современных российских танков, был уничтожен в боях в Украине. Т-90М был представлен в 2016 году и включает улучшенную броню, модернизированную пушку и улучшенные системы спутниковой навигации.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании.

"Около 100 танков Т-90М сейчас находятся на вооружении среди лучших оснащенных российских подразделений, в том числе воюющих в Украине. Модернизированная броня системы, предназначенная для противодействия противотанковому оружию, остается уязвимой, если ее не поддерживают другие силовые элементы" — говорится в сообщении

Заменить модернизированное и усовершенствованное оборудование будет особенно сложно из-за санкций, ограничивающих доступ России к критическим микроэлектронным компонентам.

"Конфликт в Украине наносит серьезный ущерб некоторым из наиболее боеспособных подразделений и передовых возможностей России. После этого конфликта России понадобится значительное время и расходы, чтобы восстановить свои вооруженные силы", — отмечает британская разведка.

Последняя защита Intelligence update on situation in Ukraine — 07 May 2022



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#StandWithUkraine pic.twitter.com/4z2cRVCJpf — Ministry of Defence (@DefenceHQ) 7 мая 2022

Напомним, с начала войны в Украине ВСУ уничтожили российскую технику на 10 млрд долларов: список.

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