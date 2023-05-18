РФ тратит десятки ракет, а Patriot до сих пор работает: обзор главных событий в Украине от WP

В ночь на четверг, 18 мая, российские оккупанты в очередной раз атаковали ряд регионов Украины и выпустили по городам 30 ракет. В частности, в нескольких районах Киева упали обломки. Есть повреждения, но пострадавших не обнаружили. В Одессе из-за ракетного удара погиб один человек, а еще двое граждан пострадали. Есть попадание в промышленный объект.

По словам мэра Виталия Кличко, в Киеве в четверг утром, 18 мая, раздались взрывы, когда Россия продолжала наносить удары по украинской столице. Воздушная тревога призвала жителей оставаться в укрытиях. Город пострадал от обломков ракет, но жертв, к счастью, нет.

Днем ранее украинские чиновники отвергли заявление России об уничтожении одной из подаренных Западом систем ПВО Patriot стоимостью в миллиард долларов. Представитель оборонного ведомства США заявил, что система потерпела косвенное поражение российским огнем в районе Киева, но все еще способна выполнять задачи.

Вот последние сведения о войне России против Украины и ее влиянии на весь мир, о которых пишет The Washington Post.

Ключевые события

Утренний ракетный обстрел Киева нанес ущерб Деснянскому и Дарницкому районам от падения обломков, сообщил глава городской военной администрации в Telegram, назвав это девятым подряд авиаударом по столице с начала месяца. По его словам, все цели были уничтожены.

Военно-воздушные силы Украины заявили, что во время ночных ударов уничтожили 29 из 30 ракет и четыре беспилотника. На юге Херсонской области в результате российских обстрелов погиб мальчик, заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем ночном обращении. По его словам, ребенку, которого он назвал только Всеволодом, в июле должно было исполниться 6 лет.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что Россия согласилась продлить черноморское зерновое соглашение на два месяца за день до его окончания в четверг, 18 мая. Соглашение позволяет транспортировать зерно из Украины в страны мира, помогая смягчить глобальный продовольственный кризис.

Украина утверждает, что вернула себе территорию в восточном городе Бахмут, ведущем упорную борьбу. Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что за последние несколько дней украинские войска уволили около 20 кв. км в пригороде, хотя бои в самом городе продолжаются.

Глобальное влияние

Специальный представитель Китая по Евразии Ли Хуэй во время визита в Украину встретился с Зеленским и министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, сообщили в МИД КНР. Согласно заявлению, Пекин готов содействовать усилиям по восстановлению мира на основе своего предложения из 12 пунктов и будет продолжать оказывать Украине помощь в пределах своих возможностей. МИД Украины, не упоминавший о встрече, отдельно сообщил, что Кулеба подчеркнул, что Киев "не принимает никаких предложений, предусматривающих потерю его территорий или замораживание конфликта".

Западные союзники Украины расходятся по поводу того, отправлять ли в Украину истребители. Великобритания готова помочь другим странам отправить самолеты и другое военное оборудование в рамках совместных с Нидерландами усилий, заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Соединенные Штаты до сих пор сопротивлялись этому толчку.

Информация от корреспондентов The Washington Post

Российские ученые, специалисты по гиперзвуковым технологиям, арестованы за государственную измену: Российские ученые протестуют против ареста за государственную измену нескольких выдающихся ученых, работающих над технологией гиперзвуковых ракет, на фоне всплеска таких арестов, сообщает Франческа Эбель.

Части российской гиперзвуковой ракеты, сбитой украинским ПВО в Киеве. Фото: Валентин Огиренко/Reuters

Все они известны своими блестящими научными результатами. … [Они посвятили] свою жизнь служению русской науке. Наши коллеги всегда оставались верными интересам страны», — говорится в открытом письме, опубликованном в понедельник, 15 мая.

Украина заявила, что сбила шесть российских гиперзвуковых ракет "Кинжал" во время ракетных ударов по Киеву во вторник, 16 мая. Когда-то ракеты были разрекламированы как невозможно сбить.

Напомним, российские оккупационные войска с 21:00 17 мая до 05:30 18 мая выпустили по территории Украины 30 крылатых ракет морского, воздушного и наземного базирования. Силы ПВО уничтожили 29 вражеских объектов.

Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.

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