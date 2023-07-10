РФ ударила авиабомбой по школе в Орехове, где выдавали гуманитарку: много погибших и раненых

Оккупанты нанесли авиаудар по школе в городе Орехов, где в это время мирные граждане получали гуманитарную помощь.

Об этом сообщили в МВД Украины.

Авиабомба почти полностью разрушила здание. В результате взрыва погибли четверо граждан, еще 11 получили ранения.

"Под завалами разрушенного здания оказалось более полутора десятков человек, которые находились внутри и рядом снаружи. Также были повреждены жилые дома и другие объекты гражданской инфраструктуры, расположенные рядом с эпицентром взрыва. Были деблокированы тела четырех погибших — трех женщин, а также мужчины. Еще одиннадцать спасенных граждан с ранениями разной степени тяжести, после оказания первой медицинской помощи, были госпитализированы", — говорится в сообщении.

Оккупанты совершили очередное военное преступление в Орехове

Спасательные работы продолжаются. Саперы устанавливают тип применяемого по мирному населению боеприпаса.

По данным ОВА Запорожской области, враг совершил 36 прицельных ударов по 10 мирным населенным пунктам Запорожской области: 5 обстрелов из РСЗО Левадного и Новодаровки, 30 артобстрелов по Гуляйполю, Железнодорожному, Новоданиловке, Ольговскому, Красному, Малиновому.

В Новоданиловке ранения получил 65-летний мужчина — ему безотлагательно оказана медицинская помощь. В настоящее время зафиксировано разрушение 10 гражданских объектов.

Напомним, 12 июня оккупанты сбросили три авиабомбы на город Орехов. Запорожской области. На месте трагедии погиб мужчина.

Несмотря на постоянные атаки россиян, на линии фронта в Запорожье остаются более девяти тысяч человек. Многострадальный Ореховский район – под ежедневными ударами вражеской артиллерии, авиации и управляемых авиабомб. В самом Орехове, где россияне разрушают дома, магазины и школы, остаются более тысячи человек.

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