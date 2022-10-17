Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

РФ ударила четырьмя ракетами по Днепропетровщине: поврежден объект энергетической инфраструктуры

Дата публикации
Просмотры
2146
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
РФ ударила четырьмя ракетами по Днепропетровщине: поврежден объект энергетической инфраструктуры

Фото: ТСН.ua

Оккупанты ударили по объекту энергетической инфраструктуры на Днепропетровщине.

Российская армия в ночь на 17 октября атаковала Днепропетровскую область ракетами. Три из них уничтожили подразделения противовоздушной обороны. Одна – ударила по объекту энергетической инфраструктуры.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

На месте прилета вспыхнул сильный пожар. По состоянию на утро там продолжают работать спасательные службы.

Кроме того, ночью РФ ударила по Днепропетровщине из "Градов" и тяжелой артиллерии. По словам Резниченко, в Никопольский район прилетело более 30 вражеских снарядов.

В Марганецкой и Красногригорьевской общинах повреждены дома. По предварительной информации, люди не пострадали.

Напомним, на прошлой неделе РФ нанесла удар по энергетической инфраструктуре в Каменском районе Днепропетровской области. Там вспыхнул масштабный пожар. Жителей Днепропетровщины после вражеской атаки призвали экономить электроэнергию.

"Пожалуйста, сделайте больше!" Зеленский обратился к украинцам

"Пожалуйста, сделайте больше!" Зеленский обратился к украинцам

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация