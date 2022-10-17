РФ ударила четырьмя ракетами по Днепропетровщине: поврежден объект энергетической инфраструктуры

Оккупанты ударили по объекту энергетической инфраструктуры на Днепропетровщине.

Российская армия в ночь на 17 октября атаковала Днепропетровскую область ракетами. Три из них уничтожили подразделения противовоздушной обороны. Одна – ударила по объекту энергетической инфраструктуры.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

На месте прилета вспыхнул сильный пожар. По состоянию на утро там продолжают работать спасательные службы.

Кроме того, ночью РФ ударила по Днепропетровщине из "Градов" и тяжелой артиллерии. По словам Резниченко, в Никопольский район прилетело более 30 вражеских снарядов.

В Марганецкой и Красногригорьевской общинах повреждены дома. По предварительной информации, люди не пострадали.

Напомним, на прошлой неделе РФ нанесла удар по энергетической инфраструктуре в Каменском районе Днепропетровской области. Там вспыхнул масштабный пожар. Жителей Днепропетровщины после вражеской атаки призвали экономить электроэнергию.

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