РФ ударила дронами, "Искандерами" и авиационными ракетами: детали ночной атаки

В ночь на субботу, 24 февраля, российская оккупационная армия атаковала Украину ударными беспилотниками типа Shahed, а также ракетами "Искандер-М" и Х-59. ПВО сбило 12 БпЛА и две Х-59.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

Отмечается, что захватчики атаковали двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" из Ростовской области, тремя управляемыми авиационными ракетами Х-59 с временно оккупированной территории Херсонской области. 12 дронов русские запустили из Приморско-Ахтарска и Чауды.

"В результате боевой работы уничтожены две управляемые авиационные ракеты Х-59 и 12 Shahed в пределах Кировоградской, Одесской и Николаевской областей", — отметили в ПС.

Напомним, поздно вечером 23 февраля воздушная тревога начала распространяться по Украине. В Воздушных силах сообщали о вражеских БПЛА.

Впоследствии стало известно, что россияне ударили "Шахедами" по Одессе. В результате падения беспилотника возник пожар в жилом доме. Один человек погиб.

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