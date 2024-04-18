РФ ударила дронами по авто хлебокомбината на Черниговщине: детали от ОВА

Водитель получил взрывную контузию легкой степени.
Российские войска 18 апреля атаковали беспилотниками автомобиль хлебокомбината в одном из сел Новгород-Северского района Черниговской области.
Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.
"Россия продолжает террор. Сегодня враг атаковал дронами автомобиль хлебокомбината при разгрузке продовольствия возле магазина в одном из сел Новгород-Северского района", – говорится в заявлении.
К счастью, обошлось без погибших. Водитель автомобиля получил взрывную контузию легкой степени.
Напомним, 18 апреля в Чернигове завершили поисково-спасательную операцию после ракетной атаки, совершаемой накануне. Известно о 18 погибших и 78 раненых в результате российских ударов.
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