РФ ударила дронами по авто хлебокомбината на Черниговщине: детали от ОВА

Российские войска 18 апреля атаковали беспилотниками автомобиль хлебокомбината в одном из сел Новгород-Северского района Черниговской области.

Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

"Россия продолжает террор. Сегодня враг атаковал дронами автомобиль хлебокомбината при разгрузке продовольствия возле магазина в одном из сел Новгород-Северского района", – говорится в заявлении.

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К счастью, обошлось без погибших. Водитель автомобиля получил взрывную контузию легкой степени.

Напомним, 18 апреля в Чернигове завершили поисково-спасательную операцию после ракетной атаки, совершаемой накануне. Известно о 18 погибших и 78 раненых в результате российских ударов.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Ракетная атака на Чернигов: жертв стало еще больше! Новые подробности трагедии!

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