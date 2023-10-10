РФ ударила дронами по Одесской области: Гуменюк рассказала детали

Ночью российские войска ударили по Одесской области беспилотниками. Этой ночью портовая инфраструктура региона не пострадала. Впрочем, повреждены логистические объекты области.

Об этом рассказала в эфире телемарафона руководитель координационного прессцентра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.

"Произошло попадание в логистические объекты региона, но главное, что люди не пострадали. К счастью, портовая инфраструктура в этот раз не пострадала, но многие логистические объекты находятся вне припортовой зоны. Они также связаны с обеспечением жизнедеятельности региона", – прокомментировала попадание Гуменюк.

По ее словам, оккупанты атаковали Одесщину несколькими группами ударных беспилотников в течение почти трех часов. Дроны летели с территории Крымского полуострова, но использовали сложную траекторию.

"Снова использовалась тактика плотной атаки, очень короткий промежуток времени большим количеством баражирующих боеприпасов по разным направлениям. Они ("Shahed" — Ред.) использовали сложную траекторию, баражировали очень разными маршрутами и с разных направлений заходили на удар. Именно поэтому видим такой подходящий результат" ", – говорит Гуменюк.

Она отмечает: хотя россияне пытались истощать систему противовоздушной обороны, но 23 дрона были уничтожены над Одесщиной, три – над Херсонщиной и один над Николаевщиной.

Как сообщалось, в Одесской области после 22:00 9 октября была объявлена воздушная тревога. ПС ВСУ предупредили об угрозе атаки двигавшихся в направлении региона дронов. Впоследствии стало известно, что ночью произошло попадание на Одесщине. оккупанты ударили по логистической инфраструктуре.

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