Ночью против 24 сентября российская оккупационная армия атаковала Украину 85 средствами воздушного нападения: разными ракетами и беспилотниками Shahed. Силы ПВО уничтожили 66 ударных БПЛА.

Об этом сообщило командование Воздушных сил ВСУ.

Войска РФ выпустили ночью — с 20:00 23 сентября до 07:00 24 сентября:

одну баллистическую ракету "Искандер-М" из Ростовской области;

баллистическую ракету из Ростовской области; дв и управляемые авиационные ракеты Х-59/69 из воздушного пространства Брянской области;

и управляемые авиационные из воздушного пространства Брянской области; одну ракету ( тип устанавливается ) из Курской области;

ракету ( ) из Курской области; 81 ударный БплА типа "Shahed" из районов Курска и Приморско-Ахтарска.

Военные отмечают, что основным направлением удара РФ стали северные и центральные области Украины.

"В результате противовоздушного боя сбито 66 вражеских ударных БпЛА в Киевской, Житомирской, Черкасской, Винницкой, Кировоградской, Полтавской, Сумской и Николаевской областях. Еще 13 вражеских беспилотников в результате активного противодействия Сил обороны локационно потеряны в нескольких регионах", — говорится в своде Команды. .

Как сообщалось, ночью российские захватчики атаковали Украину ударными БПЛА. В ряде областей раздавались мощные взрывы. В частности, из-за работы сил ПВО.

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