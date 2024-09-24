РФ ударила ночью баллистикой, авиационными ракетами и дронами: сколько целей удалось сбить

В нескольких областях сработали силы ПВО.
Ночью против 24 сентября российская оккупационная армия атаковала Украину 85 средствами воздушного нападения: разными ракетами и беспилотниками Shahed. Силы ПВО уничтожили 66 ударных БПЛА.
Об этом сообщило командование Воздушных сил ВСУ.
Войска РФ выпустили ночью — с 20:00 23 сентября до 07:00 24 сентября:
- одну баллистическую ракету "Искандер-М" из Ростовской области;
- дв и управляемые авиационные ракеты Х-59/69 из воздушного пространства Брянской области;
- одну ракету ( тип устанавливается ) из Курской области;
- 81 ударный БплА типа "Shahed" из районов Курска и Приморско-Ахтарска.
Военные отмечают, что основным направлением удара РФ стали северные и центральные области Украины.
"В результате противовоздушного боя сбито 66 вражеских ударных БпЛА в Киевской, Житомирской, Черкасской, Винницкой, Кировоградской, Полтавской, Сумской и Николаевской областях. Еще 13 вражеских беспилотников в результате активного противодействия Сил обороны локационно потеряны в нескольких регионах", — говорится в своде Команды. .
Как сообщалось, ночью российские захватчики атаковали Украину ударными БПЛА. В ряде областей раздавались мощные взрывы. В частности, из-за работы сил ПВО.
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