РФ ударила по Алексеево-Дружковке в Донецкой области: среди пострадавших дети

В результате атаки на Алексеево-Дружковку повреждены жилые дома, гаражи и автомобили, ранены взрослые и дети.

Российские войска нанесли авиационный удар по Алексеево-Дружковке в Донецкой области. В результате обстрела пострадали пять человек, среди которых есть дети.

Об этом сообщает ГСЧС.

Накануне российские войска обстреляли трехэтажное жилое здание в Алексеево-Дружковке Донецкой области. В результате атаки пострадали пять человек, среди них – двое детей.

В результате взрыва вспыхнул пожар, распространившийся на часть здания, гараж и автомобиль, но спасатели ГСЧС смогли его потушить. Также обстрелы повредили 6 многоквартирных домов, 15 гаражей и 6 автомобилей в поселке.

ГСЧС Украины

ГСЧС Украины

Напомним, в Киеве из-за ночной атаки дронов пострадали 9 человек. Обломки сбитого БПЛА упали на жилой и административный здания в Соломенском районе, повлекшие пожары и эвакуацию жителей и животных.

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