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ТСН в социальных сетях

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Категория
Война
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РФ ударила по автобусу с гражданскими на Сумщине: первые детали

В Сумской области россияне ударили по автобусу с гражданскими — есть пострадавшие.

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Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Россияне ударили по автобусу с гражданскими в Сумской области

Россияне ударили по автобусу с гражданскими на Сумщине / © Новинарня

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Российские войска сегодня вечером, 27 июля, в Сумской области ударили по автобусу с гражданскими.

Об этом рассказал глава Сумской ОВА Олег Григоров.

Инцидент произошел в районе Юнаковской громады. По предварительной информации, есть пострадавшие. Им оказывают помощь.

Все экстренные службы задействованы для реагирования на последствия этой циничной атаки по мирному населению, уверил глава ОВА.

Местное издание «Кордон.медиа» сообщило, что из-за вражеского удара по автобусу в Юнаковской громаде погибли три человека и еще 20 были ранены.

Официально о количестве жертв власти пока не сообщали.

Напомним, что сегодня, 27 июля, Сумы находились под вражеской атакой. После этого в некоторых районах города исчез свет.

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