РФ ударила по автобусу с гражданскими на Сумщине: первые детали

Россияне ударили по автобусу с гражданскими на Сумщине / © Новинарня

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Российские войска сегодня вечером, 27 июля, в Сумской области ударили по автобусу с гражданскими.

Об этом рассказал глава Сумской ОВА Олег Григоров.

Инцидент произошел в районе Юнаковской громады. По предварительной информации, есть пострадавшие. Им оказывают помощь.

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Все экстренные службы задействованы для реагирования на последствия этой циничной атаки по мирному населению, уверил глава ОВА.

Местное издание «Кордон.медиа» сообщило, что из-за вражеского удара по автобусу в Юнаковской громаде погибли три человека и еще 20 были ранены.

Официально о количестве жертв власти пока не сообщали.

Напомним, что сегодня, 27 июля, Сумы находились под вражеской атакой. После этого в некоторых районах города исчез свет.

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