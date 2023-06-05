РФ ударила по Балаклее на Харьковщине: известно об одном погибшем и 9 раненых

Оккупанты РФ нанесла удар с РСЗО "Смерч". Известно о 9 раненых, из них 3 – в тяжелом состоянии

Сегодня, 5 июня, российские оккупанты ударили по Балаклее Харьковской области.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По предварительным данным, оккупанты ударили по Балаклее из РСЗО "Смерч".

На сегодняшний день есть уже 9 раненых, из них 3 – в тяжелом состоянии. Глава ОВА уточнил, что россияне ударили по частному сектору, где исключительно гражданская инфраструктура.

"Из РСЗО по Балаклее бьют впервые от деоккупации города. Здесь живет гражданское население, частные дома, никаких инфраструктурных объектов нет", – уточнил начальник Балаклейской военной администрации Виталий Карабанов в комментарии "Суспільному".

В эфире общенационального телемарафона Синегубов добавил, что оккупанты увеличили количество обстрелов по Харьковщине. Поэтому рассматривается возможность принудительной эвакуации из приграничных населенных пунктов. В первую очередь речь идет о Купянском направлении и северо-восточной части области.

Ранее сообщалось, что в Богодуховском районе Харьковской области автомобиль взорвался на неизвестном устройстве. Погибла женщина, трое детей получили тяжелые ранения.

Читайте также: