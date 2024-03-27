РФ ударила по Боровой в Харьковской области: погиб 12-летний мальчик

Также россияне сегодня нанесли авиаудар по Купянску и сбросили дрон на с. Двуречная Купянского района.

В среду, 27 марта, в результате вражеского удара по Боровой Харьковской области погиб 12-летний мальчик.

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

27 марта около 21:20 российские оккупанты обстреляли поселок Боровая Изюмского района. В результате атаки погиб 12-летний мальчик. В поселке повреждены жилые дома и детский сад. Точный вид вооружения устанавливается.

Атаки на Купянск и район

Кроме того, сегодня днем оккупанты нанесли авиаудару по городу Купянск. Повреждены жилые дома. По предварительным данным, россияне сбросили на город ФАБ-500.

Также около 13:00 произошел вражеский обстрел из дрона с. Двуречная Купянского района. Получил ранение 67-летний мужчина.

Напомним, что в результате сегодняшнего удара по Харькову погиб гражданский 59-летний мужчина. Известно о 19 травмированных, из которых – четыре ребенка. В медицинские учреждения были доставлены 13 человек.

Для удара по Харькову РФ в первый раз применила новый смертоносный боеприпас. Кроме того, его выпустили из самолета – впервые с 2022 года.

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