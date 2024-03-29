РФ ударила по Харькову новой модифицированной авиабомбой: в ОВА сделали тревожное заявление

Новый боеприпас – это "нечто среднее между ракетой и КАБом".

Армия РФ 27 марта впервые ударила по Харькову модифицированной авиабомбой УМПБ Д-30. Эти управляемые боеприпасы могут долетать до любого района города.

Об этом заявил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в комментарии "Суспільному".

"Он может полностью покрывать город Харьков, любой район. Даже населённые пункты Харьковской области, в зависимости от какого расстояния до границы будет пуск", — пояснил чиновник.

Синегуб называет использование такого управляемого боеприпаса новым этапом. Этот снаряд меньше управляемой авиабомбы и ракеты С-300, но имеет большую разрушительную силу. По его словам, 27 марта россияне запускали авиабомбы из Белгородской области. От пуска до момента "прилета" они "пришли где-то 72-74 км"

"Было два выстрела, их произвели не одновременно. Был разрыв по времени. У них была разная траектория полета. Это свидетельствует, что было, наверное, испытание. Возможно, они искали наши средства ПВО, чтобы их обнаружить. Боеприпасы заходили в Харьков с разных сторон. : один — с севера, второй — через Богодухов и дальше ниже, с западной части города", — рассказал Синегубов.

УМПБ Д-30СН – это воздушная ракета, цепляющаяся на самолет. Впрочем, модифицирована таким образом, чтобы она была управляема и поражала наземные цели. Боеприпас могут выпускать как из РСЗО, так и из самолетов. Синегубов говорит, что "это нечто среднее между ракетой и КАБом".

Напомним, днем 27 марта РФ атаковала жилой микрорайон Харькова. Российские оккупанты нанесли два удара по Шевченковскому району. Один человек погиб, а около 20 были травмированы.

Полиция сообщила, что для удара по Харькову РФ применила новый смертоносный боеприпас. Российские оккупанты применили авиабомбы – впервые с 2022 года.

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