РФ ударила по Харькову ракетой С-300: образовалась огромная воронка (фото)

Жертв и пострадавших нет.
Российская армия 2 сентября ударила по Холодногорскому району Харькова ракетой С-300. В результате атаки образовалась огромная воронка.
Фото показал мэр города Игорь Терехов.
"Помимо четырех автомобилей повреждены два инфраструктурных объекта. О жертвах информации нет", — отметил он.
Напомним, Вооруженные силы Украины в ночь на 2 сентября ударили по двум объектам российских оккупантов в Мелитополе. Среди них — склад боеприпасов в районе аэродрома, который россияне в очередной раз безуспешно пытаются восстановить.
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