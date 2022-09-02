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РФ ударила по Харькову ракетой С-300: образовалась огромная воронка (фото)

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РФ ударила по Харькову ракетой С-300: образовалась огромная воронка (фото)

Фото: Игорь Терехов, мэр Харькова

Жертв и пострадавших нет.

Российская армия 2 сентября ударила по Холодногорскому району Харькова ракетой С-300. В результате атаки образовалась огромная воронка.

Фото показал мэр города Игорь Терехов.

"Помимо четырех автомобилей повреждены два инфраструктурных объекта. О жертвах информации нет", — отметил он.

Напомним, Вооруженные силы Украины в ночь на 2 сентября ударили по двум объектам российских оккупантов в Мелитополе. Среди них — склад боеприпасов в районе аэродрома, который россияне в очередной раз безуспешно пытаются восстановить.

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