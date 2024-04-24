РФ ударила по Херсонщине: повреждены 15 домов, есть жертва и раненые

Также есть попадание в объекты критической инфраструктуры, админздание, автозаправочную станцию и др.

Российские войска обстреляли Херсон и населенные пункты области, попав по жилым домам и объектам инфраструктуры. В результате ударов погиб человек и есть раненые.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

В течение 23 апреля оккупанты обстреляли Белозерку, Антоновку, Садовое, Понятовку, Янтарное, Томину Балку, Милово, Тягинку, Берислав, Новоберислав, Новоалександровку, Львово, Кизомис, Новокаиры, Крупицу, Казацкое, Осокоровку, Гавриловку, Нововоронцовку, Михайловку, Станислав, Качкаровку, Ольговку и Херсон.

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Российские захватчики попали по жилым кварталам Херсонщины. В результате "прилетов" была повреждена многоэтажка и 14 частных домов. Также зафиксированы попадания в объекты критической инфраструктуры, админздание, автозаправочную станцию, хозяйственные постройки, гараж, частные автомо и газопроводы.

В результате вражеских обстрелов погиб один человек, еще пятеро — получили ранения.

К слову, российские войска в ночь на 24 апреля атаковали ракетами Харьков: есть попадания по территории ЖК, повреждены многоэтажки, десятки авто и другие объекты. Пострадали шесть человек.

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