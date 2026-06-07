РФ ударила по хранилищу ядерного топлива возле ЧАЭС: что установила СБУ

ЧАЭС / © Getty Images

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Служба безопасности Украины квалифицирует российский удар по зданию Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива возле Чернобыльской АЭС в качестве военного преступления.

Об этом сообщили в СБУ.

По факту атаки возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины - нарушение законов и обычаев войны.

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По данным следственно-оперативной группы СБУ, российские войска нанесли удар беспилотником типа «Герань-2» в 02:05 7 июня. Отдельные элементы дрона уже обнаружили на месте поражения.

Место попадания возле ЧАЭС. / © СБУ

В результате взрыва повреждены здания приема и перегрузки отработанного ядерного топлива, а также административный корпус МАГАТЭ.

В то же время в СБУ отметили, что удар не повлиял на производственный процесс хранилища. Радиационный фон остается в пределах нормы. Погибших и раненых нет.

Следователи СБУ при процессуальном руководстве Киевской областной прокуратуры проводят комплекс мер, чтобы установить и привлечь к ответственности причастных к этой атаке.

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Детали беспилотника, попавшего возле ЧАЭС. / © СБУ

Что известно об атаке на хранилище ядерного топлива

В ночь на 7 июня российский дрон типа Shahed попал в здание приемки контейнеров Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива в Чернобыльской зоне отчуждения. Объект расположен примерно в 15 км от ЧАЭС.

По данным «Энергоатома» и Генштаба ВСУ, здание получило частичные повреждения. Пожар на площади 40 кв. м оперативно ликвидировали.

В момент атаки отработанного ядерного топлива в здании не было. Работники не пострадали, а радиационный фон на площадке остается в пределах нормы.

В "Энергоатоме" и Генштабе назвали удар очередным актом ядерного терроризма со стороны России. Там подчеркнули, что Кремль сознательно создает угрозы глобальной безопасности и нарушает международное право.

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Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал российский удар дроном по объекту вблизи Чернобыльской АЭС. По его словам, атака на хранилище ядерных отходов сознательный и подлый удар по критической инфраструктуре. Власти уже информируют международных партнеров.

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