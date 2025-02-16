РФ ударила по критической инфраструктуре Николаева: власть сообщила об ужасных последствиях

Ночью 16 февраля российские террористы прицельно атаковали критическую инфраструктуру Николаева. БПЛА врага повредили тепловую электростанцию города. Многие без теплоснабжения.

Об этом сообщил Денис Шмигаль.

Последствия обстрела Николаева

Шмигаль отмечает: россияне сделали это осознанно, чтобы оставить людей без тепла при минусовых температурах и создать гуманитарную катастрофу.

"В настоящее время без теплоснабжения остаются 46 тыс. абонентов", — подчеркнул политик.

Все соответствующие службы проводят ликвидацию последствий атаки и делают все возможное для скорейшего возвращения теплоснабжения в дома, школы и больницы.

"В городе уже развернуто 67 пунктов несокрушимости, начато подключение 3 модульных котельных в учреждениях здравоохранения", — добавил премьер.

Координируются усилия центральной и местной власти по помощи людям. По итогам заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, отмечает Шмигаль, будут приняты еще ряд мер по обеспечению теплом жителей города.

Глава Николаева Александр Сенкевич в эфире телемарафона добавил, что пострадавший в результате взрыва работник Николаевской ТЭЦ находится в больнице.

"Полностью разрушена генерация электроэнергии – она не подлежит восстановлению в ближайшее время. Сегодня у нас есть главная цель – запустить отопление, хотя бы ту часть ТЭЦ, которая работала на отопление горожан", – добавил Сенкевич.

Он констатировал, что подключение отопления может занять до двух дней.

Напомним, в ночь на 16 февраля российские оккупационные войска ударили по Николаеву "Шахедами", в результате чего в городе повреждены гражданские и инфраструктурные объекты.

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