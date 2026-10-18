РФ ударила по критической инфраструктуре крупного областного центра: подробности

Взрыв в Днепре / иллюстративное фото / © Укринформ

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Российские войска снова атаковали объект критической инфраструктуры в Днепре . Информацию о возможных пострадавших уточняют.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

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Вражеский удар по Днепру: что сообщили в ОВА

По словам главы Днепропетровской ОВА, под атакой оказался объект критической инфраструктуры.

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«Враг вновь атаковал объект критической инфраструктуры в Днепре», — сообщил Ганжа.

Он также отметил, что данные о пострадавших проверяют.

"Информацию о пострадавших уточняем", - добавил глава ОВА.

Взрывы в Днепре и предупреждение Воздушных сил

Местные паблики писали о серии взрывов в городе. Воздушные силы ВСУ сообщали о воздушных целях, двигавшихся в направлении Днепра с юго-запада.

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«Бандероли курсом на Днепр с юго-запада», — говорилось в сообщении Воздушных сил.

Напомним, ТСН.ua писал, что вечером 17 октября российские войска также атаковали объект критической инфраструктуры в Днепре . По предварительной информации, в результате удара никто не погиб и не пострадал.

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