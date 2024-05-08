РФ ударила по Львовской области "Кинжалами": повреждены два объекта энергетической инфраструктуры

Обошлось без жертв и пострадавших.

Ночью 8 мая армия РФ массированно атаковала Львовскую область крылатыми ракетами и ракетами "Кинжал". Атаковано два объекта критической энергетической инфраструктуры.

Об этом сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

Отмечается, что оккупанты завалили удары по Львовщине во время двух воздушных тревог. Агрессорка Россия атаковала два объекта критической энергетической инфраструктуры в области.

Около 05:00 оккупанты попали крылатыми ракетами в объект генерации энергии в Червоноградском районе. В результате "прилета" возникли две очаги возгорания. На месте ударов работает ГСЧС.

Кроме того, из-за попадания российской ракеты пострадал объект критической энергетической инфраструктуры в Стрыйском районе.

Во время повторной воздушной тревоги в 06:27 россияне атаковали Львовщину "Кинжалами". Критическая и жилищная инфраструктура не пострадали, подчеркнул глава ОВА.

По предварительной информации, обошлось без жертв и пострадавших. Все системы жизнеобеспечения Львовской области работают в штатном режиме, подчеркнул Козицкий.

Как сообщалось, утром 8 мая российская армия нанесла массированный удар по Львовской области. оккупанты выпустили 12 ракет.

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