РФ ударила по Николаеву: дроны попали в фармацевтический склад и объекты промышленной инфраструктуры

По предварительной информации, пострадавших нет.

Иранские дроны-камикадзе типа "Shahed-136", которыми оккупанты этой ночью атаковали Николаев, попали в объекты промышленной инфраструктуры и фармацевтический состав.

Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

"Три дрона попали в объекты промышленной инфраструктуры и фармацевтический склад в Николаеве. На местах попаданий работают спасатели, идет борьба с огнем", — говорится в сообщении.

По предварительной информации, пострадавших нет.

Напомним, что на юге Украины ВСУ уничтожили 9 "шахидов" за час. Всего было уничтожено 11 иранских дронов.

Украинская система ПВО вечером 16 октября в Николаевской области сбила два иранских дрона Shahed 136. В Николаеве на месте одного из вечерних "прилетов" произошел пожар.

Нашествие дронов

В последнее время, кроме ракетных ударов, Россия начала активно применять для атак дроны-камикадзе иранского производства. Ими оккупанты бьют по объектам инфраструктуры.

По данным украинской разведки, Россия заказала у Ирана 2400 дронов-камикадзе "Shahed".

МИД Ирана в свою очередь вновь опроверг заявления о якобы поставках в Россию дронов-камикадзе, которыми оккупанты атакуют Украину.

Тем временем военно-политический обозреватель Александр Коваленко заявил, что Россия начала применять в Украине новую разновидность дрона, который зафиксировали вблизи Киева.