РФ ударила по Первомайскому на Харьковщине ракетой "Искандер": в ОВА рассказали, куда целились оккупанты

Российская террористическая армия во вторник, 4 июля, ударила по Первомайскому Харьковской области ракетой "Искандер". Они прицельно целились в жилые кварталы, чтобы ранить людей.

Об этом в эфире телемарафона сказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Глава ОВА подчеркнул, что россияне прицельно целились в жилой район. Уже известно о 35 пострадавших, среди которых 10-месячный младенец, находящийся в реанимации.

Оккупанты "Искандером" ударили по Первомайскому / Фото: ГСЧС Украины

"Это была ракета типа "Искандер". Попала исключительно в жилой район. Никаких промышленных, а тем более военных объектов здесь нет. Сейчас известно нам о пострадавших — их тридцать пять, десять детей, один ребенок 10 месяцев находится в реанимации. Если брать по зданиям, то это девять многоэтажек. Если брать людей, которым повреждены дома — их соответственно почти две тысячи человек", — сказал Синегубов.

Напомним, во вторник, 4 июля, армия РФ атаковала город Первомайский в Харьковской области. Количество раненых возросло до 31, среди них 10 детей, в том числе 2 младенца — 1 год и 10 месяцев.

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