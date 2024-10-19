РФ ударила по подразделению ГСЧС в Шостке: ранены 5 спасателей

В результате удара по Сумщине было разрушено пожарно-спасательное здание.

Ночью 19 октября в городе Шостка вражеская авиация атаковала пожарно-спасательное подразделение. В результате удара частично разрушено здание. К моменту атаки личный состав находился в укрытии.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

"5 спасателей получили ранения, их госпитализировали. Повреждены здания и 6 единиц техники ГСЧС", — говорится в сообщении.

Последствия обстрела/ГСЧС

Настолько обстрела/ГСЧС Украины

Настолько обстрела/ГСЧС Украины

Напомним, в течение более трех часов Россия атаковала Киев беспилотниками. Силы противовоздушной обороны эффективно обезвредили вражеские БПЛА, которыми захватчики пытались нанести удар по городу этой ночью. В результате атаки одна женщина получила ранения. Исполняющий обязанности главы Дарницкой районной государственной администрации Николай Калашник показал последствия ночной атаки на столицу.

Читайте также: