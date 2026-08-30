РФ ударила по предприятию, где производят Pepsi и Lipton Ice Tea

Pepsi / © Associated Press

Реклама

Россия 29 августа атаковала производственный комплекс PepsiCo в Николаевской области, где выпускают газированные напитки Pepsi и холодный чай Lipton Ice Tea.

Об этом сообщила пресс-служба компании. По ее данным, среди сотрудников пострадавших нет.

Реклама

PepsiCo работает в Украине через сеть предприятий Николаевской области, где производят соки, снеки, газированные напитки и холодный чай. Компания представлена брендами «Сандора», «Садочок», Pepsi, 7UP, Mirinda и Lipton Ice Tea.

Реклама

Как пишет Forbes, это не первый случай, когда объекты PepsiCo в Украине испытывают повреждения из-за российских атак.

В 2022 году из-за близости к фронту компания релоцировала часть производства из Николаева до Вишневого вблизи Киева. В сентябре 2023 года в результате ракетного удара там произошел пожар, уничтоживший склад молочной продукции и производственные помещения. После этого компании Pepsi пришлось определенное время импортировать из-за рубежа.

Основной операционной компанией PepsiCo в Украине ООО «Сандора». В 2025 году ее выручка составила около 13,3 млрд грн — на 8,7% больше, чем годом ранее. Чистая прибыль достигла 845 млн грн.

К концу 2025 года активы компании составляли 8,53 млрд грн, а штат — 2399 работников.

Реклама

Ранее мы писали, что российская оккупационная армия целенаправленно продолжает уничтожать украинскую инфраструктуру, однако Силы обороны эффективно соответствуют симметричным ударам по вражеским ресурсам. Сейчас противостояние приобрело признаки борьбы экономик, где каждая из сторон пытается нанести максимальный ущерб ключевым отраслям противника для истощения его военного потенциала.

Новости партнеров

Новости партнеров