РФ ударила по Трипольской ТЭС новейшими Х-69: что о них известно и почему это хуже "Кинжала"

Для удара по Трипольской ТЭС на Киевщине россияне использовали свои новейшие ракеты Х-69, которые называют опаснее "Кинжалов".

Об этом пишет Defense Express.

Defense Express отмечает, что это не первое использование Х-69 для удара по Украине. Первое упоминание об их использовании появилось в феврале 2024 года, хотя редкие случаи были еще в 2023 году.

Пожар на Трипольской ТЭС после российского удара / Фото: Фото из социальных сетей

Что известно о ракетах Х-69

Х-69 – российская дозвуковая крылатая ракетой для самолетов тактической авиации. Запускается из самолетов Су-34 и Су-35. Кроме того, должна стать основной крылатой ракетой для Су-57.

Первоначально была информация, что дальность полета составляла 290 километров, однако на практике цифра выросла. Вес боевой части, по предварительным данным, составляет ориентировочно 310 кг.

Главная особенность – возможность сверхнизкого полета на высоте в 20 метров, что ниже возможностей Х-101.

"Несмотря на то, что эта ракета дозвуковая и имеет меньшую боевую часть, чем "гиперзвуковой" Х-47М2 "Кинжал", использованием РФ именно Х-69 для удара по Трипольской ТЭС, как это ни странно, можно считать худшей ситуацией", — пишет Defense Express.

Ракета Х-69 на выставке / Фото: Википедия

Почему Х-69 опаснее "Кинжалов"

По мнению аналитиков издания, использование Х-69 Россией является худшей ситуацией для Украины по нескольким причинам:

результативный удар по Трипольской ТЭС говорит о возможности проникновения ракеты мимо истощенной украинской противовоздушной обороны;

запуск с самолетов тактической авиации нивелирует характерный признак масштабных ракетных атак, когда фиксируется взлет стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и МиГ-31К;

использование за счет запуска из Су-34 или Су-35 может носить более массовый характер из-за большего количества носителей.

дальность применения этой ракеты в 400 км достаточно для поражения значительного количества объектов на территории Украины с самолетов тактической авиации, которые вполне могут приближаться к границе или к линии фронта на 50-70 км.

Карта поражения территории Украины из гипотетических пусковых районов Х-69 с дальностью 400 км (без учета возможности запуска с территории Беларуси) / Фото: Defense Express

"На карте показаны исключительно гипотетические пусковые районы, без учета возможности врагом использовать воздушное пространство Беларуси. В случае, если РФ повторит такую практику времен 2022 года из воздушного пространства своего сателлита, то в зону поражения можно добавить всю территорию Украины, кроме Закарпатской области", – предупреждают в Defense Express.

Напомним, в ночь на 11 апреля россияне в очередной раз массированно атаковали украинскую энергосистему. В частности, ракетный удар россиян полностью разрушил Трипольскую ТЭС Киевской области.

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