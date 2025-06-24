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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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РФ ударила по учебному центру Сухопутных войск ВСУ: детали

По информации Сухопутных войск, ранение получил один военный.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
ВСУ.

ВСУ. / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Сегодня, 24 июня, российская армия атаковала беспилотниками Shahed территорию одного из учебных центров Сухопутных войск ВСУ. Обошлось без погибших.

Об этом сообщили Сухопутные войска в Телеграмм-канале.

"Благодаря внедрению комплекса превентивных мер, четко определенным алгоритмам безопасности и высокому уровню подготовки личного состава удалось избежать многочисленных потерь", - отметили в сообщении.

По информации ВСУ, ранения получил один военнослужащий. Его госпитализировали в лечебное учреждение.

Командование призывает всех военнослужащих быть бдительными, неукоснительно соблюдать меры безопасности и четко выполнять алгоритмы действий во время воздушных тревог.

Напомним, 22 июня российские войска нанесли ракетный удар по тренировочному полигону механизированной бригады ВСУ во время занятий. В Сухопутных войсках заверили, что «благодаря вовремя отработанным мерам безопасности при получении сигнала воздушной тревоги удалось избежать многочисленных потерь личного состава». Однако признали, что есть погибшие и раненые.

Впоследствии стало известно, что в результате ракетного удара по тренировочному полигону количество раненых составляет 14 человек. Погибли три человека.

В ВСУ отметили, что личный состав во время тревоги был рассредоточен и находился в укрытиях уже за несколько минут до удара. Впрочем, "были некоторые военнослужащие, которые пренебрегли мерами безопасности и большинство из них как раз оказались пострадавшими".

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Дата публикации
Количество просмотров
8299
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