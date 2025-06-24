- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 8299
- Время на прочтение
- 1 мин
РФ ударила по учебному центру Сухопутных войск ВСУ: детали
По информации Сухопутных войск, ранение получил один военный.
Сегодня, 24 июня, российская армия атаковала беспилотниками Shahed территорию одного из учебных центров Сухопутных войск ВСУ. Обошлось без погибших.
Об этом сообщили Сухопутные войска в Телеграмм-канале.
"Благодаря внедрению комплекса превентивных мер, четко определенным алгоритмам безопасности и высокому уровню подготовки личного состава удалось избежать многочисленных потерь", - отметили в сообщении.
По информации ВСУ, ранения получил один военнослужащий. Его госпитализировали в лечебное учреждение.
Командование призывает всех военнослужащих быть бдительными, неукоснительно соблюдать меры безопасности и четко выполнять алгоритмы действий во время воздушных тревог.
Напомним, 22 июня российские войска нанесли ракетный удар по тренировочному полигону механизированной бригады ВСУ во время занятий. В Сухопутных войсках заверили, что «благодаря вовремя отработанным мерам безопасности при получении сигнала воздушной тревоги удалось избежать многочисленных потерь личного состава». Однако признали, что есть погибшие и раненые.
Впоследствии стало известно, что в результате ракетного удара по тренировочному полигону количество раненых составляет 14 человек. Погибли три человека.
В ВСУ отметили, что личный состав во время тревоги был рассредоточен и находился в укрытиях уже за несколько минут до удара. Впрочем, "были некоторые военнослужащие, которые пренебрегли мерами безопасности и большинство из них как раз оказались пострадавшими".