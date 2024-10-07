РФ ударила по учебному заведению в Купянске: есть пострадавшие

Российские войска атаковали учебное заведение в Купянске Харьковской области, в результате чего пострадали 35-летний мужчина и 57-летняя женщина.

Об этом сообщила Харьковская ОВА.

По данным областной военной администрации, около 16:00 оккупанты нанесли удар по Купянску, попав на территорию учебного заведения. В результате атаки пострадали 35-летний мужчина и 57-летняя женщина, получившие взрывные ранения. Пострадавшие госпитализированы в местное медицинское учреждение.

На месте происшествия работают соответствующие службы, ликвидирующие последствия обстрелов. Кроме того, враг атаковал село Куриловка в Купянском районе, в результате чего возник пожар сухой травы. Местные службы оперативно занимаются ликвидацией возгорания.

Напомним, враг сбросил 4 КАБа на Херсон : пострадали 20 человек, есть разрушение.

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