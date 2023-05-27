РФ ударила по Украине 20 ракетами: в Генштабе рассказали детали террора 26 мая

Есть погибшие и раненые среди гражданского населения.

За прошедшие сутки россияне нанесли по Украине 20 ракетных ударов. По населенным пунктам Киевской и Днепропетровской областей российские оккупанты пытались ударить 10 крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555. Их уничтожили силы ПВО Украины.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба.

В частности, по Днепру ВС РФ выпустили 7 ракет из С-300/С-400, а затем ударили по больнице ракетой "Искандер".

Кроме того, как отметили в Генштабе, две зенитные управляемые ракеты, а также авиационные бомбы ВС РФ попали по Авдеевке и поселку Нью-Йорк Донецкой области. Россияне совершили около 89 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Сообщается также, что за прошедшие сутки оккупанты нанесли 68 ударов по Украине с помощью беспилотников Shahed. Под ударом оказались города Мерефа и Изюм Харьковской области.

"К сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения, повреждения получили медицинское учреждение в городе Днепр, образовательные учреждения в Изюме и Нью-Йорке, жилые многоквартирные и частные дома", — сказано в сообщении.

Ранее Генштаб сообщил, что за минувшие сутки ликвидировано еще 480 российских военных.

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