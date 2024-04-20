РФ ударила по Украине баллистическими и авиационными ракетами: сколько удалось сбить

Ночью против субботы, 20 апреля, российские оккупанты нанесли по Украине удары разными типами ракет. Силам ПВО удалось уничтожить две управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69 и разведывательные БПЛА.

Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

Армия РФ атаковала тремя баллистическими ракетами "Искандер-М", двумя зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400 из Белгородской области. Кроме того, россияне ударили двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/Х-69 из акватории Черного моря.

"Средствами зенитных ракетных войск Воздушных Сил уничтожены две управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69. Также на южном направлении уничтожены три разведывательных БПЛА — два "Орлан-10" и один "Суперкам"", — говорится в сообщении.

Как сообщалось, ночью Украина снова "покраснела" из-за угрозы ударов ракетами. В частности, взрывы прогремели в Запорожье. Уже с утра РФ атаковала Одессу.

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