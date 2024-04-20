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РФ ударила по Украине баллистическими и авиационными ракетами: сколько удалось сбить

РФ ударила по Украине баллистическими и авиационными ракетами: сколько удалось сбить

Ракетный обстрел. Коллаж ТСН.ua

Россияне также запускали разведывательные дроны.

Ночью против субботы, 20 апреля, российские оккупанты нанесли по Украине удары разными типами ракет. Силам ПВО удалось уничтожить две управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69 и разведывательные БПЛА.

Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

Армия РФ атаковала тремя баллистическими ракетами "Искандер-М", двумя зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400 из Белгородской области. Кроме того, россияне ударили двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/Х-69 из акватории Черного моря.

"Средствами зенитных ракетных войск Воздушных Сил уничтожены две управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69. Также на южном направлении уничтожены три разведывательных БПЛА — два "Орлан-10" и один "Суперкам"", — говорится в сообщении.

Как сообщалось, ночью Украина снова "покраснела" из-за угрозы ударов ракетами. В частности, взрывы прогремели в Запорожье. Уже с утра РФ атаковала Одессу.

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