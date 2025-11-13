ТСН в социальных сетях

Война
25
1 мин

РФ ударила по Украине: что летело и где гремели взрывы

Ночью россияне терроризировали украинцев — выпустили беспилотники и ракету.

Анастасия Павленко
Последствия атаки

Последствия атаки / © Associated Press

В ночь на 13 ноября россияне устроили воздушную атаку по Украине.

О последствиях сообщили в Воздушных силах Украины.

«Противник атаковал одной баллистической ракетой „Искандер-М“ из ТОТ АР Крыма, 138 ударными БпЛА типа „Shahed“, „Гербер“ и беспилотниками других типов по направлениям», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, по состоянию на 10:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 102 вражеских БпЛА на севере, востоке и юге страны.

Напомним, Россия ударила дронами по Одесской области. Что известно — читайте в новости.

25
