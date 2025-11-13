- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 25
- Время на прочтение
- 1 мин
РФ ударила по Украине: что летело и где гремели взрывы
Ночью россияне терроризировали украинцев — выпустили беспилотники и ракету.
В ночь на 13 ноября россияне устроили воздушную атаку по Украине.
О последствиях сообщили в Воздушных силах Украины.
«Противник атаковал одной баллистической ракетой „Искандер-М“ из ТОТ АР Крыма, 138 ударными БпЛА типа „Shahed“, „Гербер“ и беспилотниками других типов по направлениям», — говорится в сообщении.
По предварительным данным, по состоянию на 10:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 102 вражеских БпЛА на севере, востоке и юге страны.
