РФ ударила по Украине "Орешником": что известно о ракете, которой Путин запугивает мир

Ракетный комплекс, которым хвасталась РФ на совете / © Getty Images

В ночь на пятницу, 9 января, Россия массированно атаковала Украину ракетами и дронами. Взрывы звучали в Киеве, Львове и Киевской области. В столице известно о четырех погибших. В Воздушных силах подтвердили, что среди ракет был и «Орешник».

ТСН.ua собрал все, что известно об этой ракете и ударах по Украине.

Удар по Львову 9 января

Во Львове поздно вечером произошел ряд мощных взрывов во время объявления воздушной угрозы.

Воздушные силы заявили об ударе Россией по Львову баллистической ракетой дальнего радиуса действия с полигона «Капустин Яр». Это, как указывали мониторинговые каналы, была ракета «Орешник».

Утром, 9 января, Россия признала применение «Орешника» и объяснила это якобы ответом «на атаку Украины на резиденцию Путина на Валдае», которой на самом деле не было.

«Сегодня ночью в ответ на террористическую атаку киевского режима по резиденции президента Российской Федерации в Новгородской области, совершенную в ночь на 29 декабря 2025 года, Вооруженными Силами России нанесен массированный удар… ракетным комплексом средней дальности „Орешник“… по критически важным объектам», — говорится в сообщении.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига написал о том, что такой удар вблизи границ ЕС и НАТО — это серьезная угроза безопасности на европейском континенте и испытания для трансатлантического сообщества.

«Путин использует баллистические ракеты промежуточной дальности вблизи границ ЕС и НАТО в ответ на собственные галлюцинации — это действительно глобальная угроза. И она требует глобального ответа», — написал Сибига.

Баллистическая ракета / © Getty Images

Воздушное командование «Запад» уточнило, что удар наносили по объектам инфраструктуры во Львове.

Ракета двигалась со скоростью около 13 тысяч километров в час по баллистической траектории, заявило командование.

В целом, Россия сегодня запустила по Украине 278 целей: 36 ракет и 242 БпЛА, основной целью атаки были Киев и область.

На данный момент данных о пострадавших во Львове и области нет. По предварительной информации, гражданские объекты и жилые дома Львова не получили повреждений, обстрел касался объектов критической инфраструктуры. Военные продолжают анализировать ситуацию и обещают предоставить дополнительные разъяснения после уточнения всех обстоятельств.

Ракеты, которыми РФ атакует Украину / © Getty Images

Отметим, что россияне не впервые выпустили «Орешник» по Украине. Впервые удар принял Днепр.

Что известно об ударе

Баллистическая ракета, выпущенная Россией по Днепру 21 ноября, несла несколько боеголовок, но не имела взрывчатки. Она нанесла «ограниченный ущерб».

В результате атаки стало известно о разрушении рядом с медицинским центром, также получили повреждения несколько домов, автомобилей и гаражей.

«В этом случае (ракета) была без взрывчатки… Не было никаких взрывов, которых мы ожидали. Что-то было, но не очень сильное», — такую информацию предоставили журналистам Reuters собственные источники.

По словам экспертов, исключение взрывчатых веществ из «головной части» — теплозащищенной части несущей боеголовки ракеты — оставляет место для приборов, которые страны могут использовать для экспериментов.

Президент России Владимир Путин заявил, что удар баллистической ракеты средней дальности «Орешник» прошел успешно и «достиг цели ракетно-оборонного предприятия в украинском городе Днепр». Он добавил, что Россия продолжит испытывать ее в боевых условиях и имеет определенный запас готовых ракет.

По информации официальных лиц США, вероятно, у России есть всего несколько таких ракет. Западные эксперты добавляют, что, очевидно, такое оружие производно от баллистической ракеты средней дальности РС-26.

«Я бы сказал, что это невероятно дорогостоящий способ нанести, возможно, не такой вред», — сказал директор Программы по нераспространению в Восточной Азии в Центре исследований нераспространения им. Джеймса Мартина при Институте международных исследований Миддлбери в Калифорнии Джеффри Льюис.

Позже в ГУР сообщили, что таких в арсенале у противника может быть около 10 штук. Сбивать такие ракеты очень сложно, но возможно.

Если «Орешник» начинить ядерным зарядом — какие последствия от удара

Если начинить баллистическую ракету средней дальности «Орешник» ядерным зарядом, радиоактивное загрязнение будет размером с половину Днепропетровской области.

Об этом в эфире телемарафона заявил эксперт по авиации Валерий Романенко.

По его данным, если применить «Орешник» с ядерным снаряжением, то продолжительные последствия радиоактивного загрязнения территорий будут зависеть от направления ветра в момент взрыва.

«Ракета имеет боевую часть, разделяемую на шесть отдельных блоков индивидуального наведения. На терминальном отрезке они разделяются и способны поразить шесть отдельных целей», — отметил Романенко.

Что известно об «Орешнике»

Баллистическая ракета средней дальности «Орешник» создана «коварными» нарушителями Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности 1987 года, пишет Forbes.

Заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх описала ракету как вариант российской баллистической ракеты РС-26 «Рубеж», которая является 40-тонной ракетой на твердом топливе. И она относится к запрещенным двум договорным категориям.

Один из российских мобильных ракетных комплексов / © Википедия

«Ракета экспериментальная. Мы знаем точно, что по состоянию на октябрь должны были сделать два опытных образца, может, сделали немного больше, но поверьте, это опытный образец, но еще не серийное производство, слава Богу», — заявил Буданов.

Какую-то информацию о ракете распространил российский президент Владимир Путин в своем заявлении.

Он сказал, что ракета была в «безъядерном гиперзвуковом оснащении», ее боеголовки «атаковали цели со скоростью 10 махов — это 2,5-3 километра в секунду».

Неправительственная организация «Центр по контролю над вооружениями и нераспространением» в своей брошюре о баллистических ядерных ракетах приводит меньшую цифру — 3 200 километров в час, то есть почти 900 метров в секунду. Однако боеголовки на такой скорости сбить тоже очень сложно.

Скорее всего, «Орешник», о котором говорил Путин, мог разработать Московский институт теплотехники (МИТ).

«Собственно, ракета „Орешник“ запускается с мобильной пусковой установки. На пусковой установке находится только одна такая ракета. Комплекс называется 15П771, ракета — Р-28. В целом скоростные характеристики стандартны для баллистической ракеты. Скорость в режиме полета может достигать 28 тысяч км под час. 10 М», — объяснил авиаэксперт Валерий Романенко.

Ракета имеет боевую часть, разделенную на шесть отдельных индивидуальных блоков наведения. На терминальном отрезке они разделяются и способны поразить шесть отдельных целей.

По его словам, это никак не высокоточное оружие, ведь отклонение от цели может составлять до 50 метров.

По мнению Валерия Романенко, «Орешник» — это просто предупреждение о том, что Россия готова применить ракеты такого класса, против которых у европейских стран практически нет систем, способных их сбить.