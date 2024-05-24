РФ ударила по "Укрзализныце" на Харьковщине: какие последствия (фото)

Были повреждены пути, здания, нерабочие грузовые вагоны и вагон электропоезда.
Российские войска в ночь на 24 мая нанесли удар по гражданской железнодорожной инфраструктуре в Харьковской области.
Об этом сообщили в "Укрзализныце".
"Враг не оставляет целенаправленных попыток остановить железную дорогу на Харьковщине. Ночью он снова ударил по гражданской железнодорожной инфраструктуре", – говорится в заявлении.
В результате обстрела были повреждены пути, здания, нерабочие грузовые вагоны и вагон электропоезда.
Обошлось без жертв и пострадавших.
Поезда дальнего и пригородного сообщения курсируют по графику.
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Напомним, российские войска 23 мая нанесли десяток ударов по Харькову. Были попадания в коммунальное предприятие и типографию "Фактор-Печать". Число погибших и раненых постоянно растет.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: В Харькове траур по погибшим во время массированного обстрела города! Россияне пытаются уничтожить город
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