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РФ ударила по "Укрзализныце" на Харьковщине: какие последствия (фото)

РФ ударила по "Укрзализныце" на Харьковщине: какие последствия (фото)

Разрушенная железнодорожная инфраструктура в Харьковской области после российского удара/Фото: "Укрзализныця"

Были повреждены пути, здания, нерабочие грузовые вагоны и вагон электропоезда.

Российские войска в ночь на 24 мая нанесли удар по гражданской железнодорожной инфраструктуре в Харьковской области.

Об этом сообщили в "Укрзализныце".

"Враг не оставляет целенаправленных попыток остановить железную дорогу на Харьковщине. Ночью он снова ударил по гражданской железнодорожной инфраструктуре", – говорится в заявлении.

В результате обстрела были повреждены пути, здания, нерабочие грузовые вагоны и вагон электропоезда.

Обошлось без жертв и пострадавших.

Поезда дальнего и пригородного сообщения курсируют по графику.

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Разрушенная железнодорожная инфраструктура в Харьковской области после российского удара/Фото:
Разрушенная железнодорожная инфраструктура в Харьковской области после российского удара/Фото: "Укрзализныця"
Разрушенная железнодорожная инфраструктура в Харьковской области после российского удара/Фото:
Разрушенная железнодорожная инфраструктура в Харьковской области после российского удара/Фото: "Укрзализныця"

Напомним, российские войска 23 мая нанесли десяток ударов по Харькову. Были попадания в коммунальное предприятие и типографию "Фактор-Печать". Число погибших и раненых постоянно растет.

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