РФ ударила по зданию сельсовета в Херсонской области: один человек погиб, 4 ранены

Среди раненых – глава Кочубеевской территориальной громады.
Во время сегодняшней ракетной атаки российские оккупанты ударили по зданию Кочубеевской территориальной громады (Бериславский р-н., Херсонская область).
Об этом сообщил глава Криворожской военной администрации Александр Вилкул.
По его словам, в результате удара один сотрудник, мужчина 1969 г.р., погиб. Еще четверо были ранены. Их эвакуировали в больницы Кривого Рога.
"Среди них наш друг – глава ОТГ Кочубеевки Людмила Костюк. Сейчас наши врачи борются за ее жизнь. Людмила обязательно выдержит. А мы все сделаем для этого", – отметил Вилкул.
Воздушный удар РФ 26 января
Напомним, что 26 января российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину своими ракетами и дронами.
В ходе атаки Россия выпустила 55 ракет воздушного и морского базирования, из них было уничтожено 47 вражеских целей. По информации ГСЧС, от российских ударов по Украине 26 января погибли 11 человек. Еще 11 получили ранения.
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