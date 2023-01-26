РФ ударила по зданию сельсовета в Херсонской области: один человек погиб, 4 ранены

Во время сегодняшней ракетной атаки российские оккупанты ударили по зданию Кочубеевской территориальной громады (Бериславский р-н., Херсонская область).

Об этом сообщил глава Криворожской военной администрации Александр Вилкул.

По его словам, в результате удара один сотрудник, мужчина 1969 г.р., погиб. Еще четверо были ранены. Их эвакуировали в больницы Кривого Рога.

"Среди них наш друг – глава ОТГ Кочубеевки Людмила Костюк. Сейчас наши врачи борются за ее жизнь. Людмила обязательно выдержит. А мы все сделаем для этого", – отметил Вилкул.