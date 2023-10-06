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РФ ударила по жилым домам в Харькове: около 20 человек обратились за помощью

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
Дата публикации
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РФ ударила по жилым домам в Харькове: около 20 человек обратились за помощью

Ракетный удар по Харькову 6 октября

Враг нанес 2 удара ракетами "Искандер".

В Харькове в результате утреннего удара страной-агрессоркой РФ количество пострадавших возросло до 23. Из под завалов вытащили тело 10-летнего мальчика.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

По предварительным данным, по домам ударили две ракеты "Искандер".

Как сообщил представитель Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко, после ракетного удара за медицинской помощью обратились около 20 человек.

Глава ОВА Олег Синегубов отметил, что враг нанес 2 ракетных удара.

"Одна из ракет попала в проезжую часть, в соседних домах выбиты окна. Вторая ракета попала в 3-этажный жилой дом, произошел пожар", — написал он.

Напомним, Россия утром по меньшей мере дважды устроила по центру Харькова. Под ударом находилась центральная часть города.

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Дата публикации
Просмотры
309
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